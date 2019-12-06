Представлен рестмод Super Handling SLX от компании Acura (Фото)

Новый рестмод призван напомнить об истории марки и продемонстрировать, насколько изменились технологии.

На мероприятии RADwood, которое посвящено автокультуре 1980 – 1990 годов, Acura представила рестомод Super Handling SLX.

В результате сотрудничества Honda и Isuzu в 90-х, рамный внедорожник Trooper начали продавать на японском рынке под наименованием Honda Horizon, а в США – как Acura SLX.

Эта машина оснащалась двигатель V6 объёмом 3,5 литра мощностью 218 л.с. Мотор работал в паре с 4-ступенчатой АКПП и подключаемым полным приводом.

Для премиум-бренда SLX одновременно стал и дебютным внедорожником, и первой моделью с полноприводной системой.

В разработке Super Handling SLX принимали участие команда инженеров Acura и пилотов, участвовавших в гонке "Пайс Пик". Главной сложностью стала смена компоновки: SLX имел продольное расположение двигателя, а новый агрегат нужно было расположить поперёк.

После окончания работ под капотом SLX появился VTEC Turbo на 2,0 литра производительностью примерно 350 л.с. Вместе с этим мотором функционируют 10-диапазонный "автомат" и фирменный полный привод SH-AWD.

В то же время внешность автомобиля практически не изменилась. Сохранилась 2-цветная схема окраски Red Pearl/Champagne-Silver, но вместе классических колес установили 17-дюймовые Fifteen52 Tarmac с шинами Yokohama Geolander A/T. Сзади у машины появился новый кожух запаски и шильдик SH-AWD.

Интерьер остался прежним, только его обтянули кожей Dark Grey Milano, на руль установили подрулевые лепестки, а двери украсили декоративными панелями под "дерево".