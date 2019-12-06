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Канадский миллиардер собирается выкупить акции Aston Martin

Канадский миллиардер собирается выкупить акции Aston Martin
16:51 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Лоуренс Стролл, отец пилота Формулы 1 Лэнса Стролла, может стать новым владельцем британской марки.

Миллиардер из Канады Лоуренс Стролл рассматривает возможность приобретения большой доли акций в компании Aston Martin.

Активы Стролла-старшего, по подсчетам Autoсar, оцениваются примерно в 2,4 миллиарда евро. Помимо прочего, он является совладельцем гоночной команды Racing Point, а коллекция классических автомобилей Ferrari считается одной из самых полных в мире.

Консорциум, возглавляемый им, якобы присматривается к контрольному пакету акций Aston Martin, пользуясь тем, что дела автопроизводителя сейчас идут не лучшим образом. Сейчас около 30% акций Aston Martin принадлежит компании Strategic European Investment Group, которая входит в итальянскую инвестиционную группу Investindustrial. На момент выхода на биржу, в 2018 году, рыночная стоимость британского автопроизводителя составила около 5,9 миллиарда евро, при этом по итогам первого полугодия 2019 года сообщалось об убытках почти в 95 миллионов евро.

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Слухи о возможном переходе компании в собственность Стролла, породили версии об альянсе между Aston Martin и Racing Point. Если события пойдут по такому сценарию, это будет влиять на тесные связи между Aston Martin и Red Bull Racing.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Aston Martin, Формулы-1, Лоуренс Стролл, Выкупить авто, Лэнс Стролла.
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