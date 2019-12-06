Представлен эксклюзивный Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (Фото)

В Facebook появились изображения купе Porsche Cayenne Turbo S.

Porsche Exclusive Manufaktur опубликовал на Facebook изображения последнего гибридного купе Porsche Cayenne Turbo S, над которым он работал. Самой поразительной вещью в этом Cayenne является краска Quarzite Grey Metallic.

Это не самый привлекательный цвет (в конце концов, это оттенок серого), но она отлично сочетается с внедорожником, красиво демонстрируя автомобильные линии.

В дополнение к краске на этом Cayenne используются 21-дюймовые легкосплавные диски, которые предлагаются покупателям за 1 650 долл. США. Еще одно обновление из каталога Porsche Exclusive Manufaktur - спортивная выхлопная система с серебряными наконечниками, которые стоят 32 20 долларов.

Ce nouveau Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid coupé se refait une beauté et s’offre la coquette puissance de 680ch et 900Nm de couple; lui permettant de filer jusqu’à 295 km/h(malgré ses 2.535kg)!

Grâce à sa motorisation hybride, il arrache le 0 à 100km/h en 3,8sec!

Prix: 179.097€ pic.twitter.com/H13zedKzVR — (@ActuAuto1) 6 декабря 2019 г.

Агрессивный стиль купеобразному кроссоверу придает пакет SportDesign за 5 660 долларов. Также имеются ярко-желтые тормозные суппорты, а в салоне преобладает черный цыет, который прекрасно сочетает с экстерьером уникальной новинки.