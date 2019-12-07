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Mercedes представил специальную "прощальную" версию кабриолета SLC

Mercedes представил специальную "прощальную" версию кабриолета SLC
13:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Mercedes SLC Final Edition можно заказать в Велиобритании.

Поклонники Mercedes SLC теперь могут начать размещать заказы на версию автомобиля Final Edition в Великобритании, стоимость которой начинается с £ 37,120 за версию SLC 200. Вместо этого выбирайте уровень отделки салона SLC 200 Final Edition Premium, и цена поднимется до 40 916 фунтов стерлингов, в то время как продажа Mercedes-AMG SLC 43 Final Edition начинается с 49 855 фунтов стерлингов. Ожидается, что первые поставки начнутся в начале весны 2020 года.

Стандартные характеристики этой специальной версии включают 18-дюймовые сплавые диски с пятью спицами, пакет Airscarf, Night, подогрев сидений, чувствительные к дождю дворники, интеграцию смартфона (с Apple CarPlay и Android Auto), спутниковую навигацию Garmin, Parktronic, Memory пакет (с электрически регулируемыми сиденьями и рулевой колонкой), а также аудиосистема Harman Kardon (только на AMG 43). Final Edition также доступен в эксклюзивной окраске Sun Yellow.

За дополнительные £ 3 795 в спецификации Final Edition Premium добавлена камера заднего вида, информационно-развлекательная система Comand Online, пакет Mirror, панорамная крыша, светодиодные фонари и дефлектор ветра.

Со стороны двигателя SLC 200 и SLC 300 оснащены 2-литровым четырехцилиндровым бензиновым агрегатом с турбонаддувом, производящим 184 л.с. и 245 л.с. соответственно. Превосходная модель AMG 43, тем временем, оснащена 3-литровым бензиновым двигателем V6 Biturbo, который способен развивать 390 л.с. и крутящий момент 520 Нм. Он может разгоняться с нуля до 100 км / ч всего за 4,7 секунды и развить максимальную скорость до 250 км / ч.

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В то время как SLC 200 поставляется с шестиступенчатой механической коробкой передач в стандартной комплектации (9G-Tronic дополнительно), SLC 300 и AMG 43 предлагаются исключительно с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Автомобиль, Mercedes, Авто, Mercedes SLC Final Edition.
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