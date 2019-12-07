Компания Lynk & Co представила новый купе-кроссовер

Следует упомянуть, что Lynk & Co является собственностью корпорации Geely.

Последняя представленная модели носила номер 03, но внезапно вышел кросс под индексом 05. Новинка является купеобраной вариацией Lynk & Co 01. Но она обзавелась некоторыми преимуществами, которые затем применят на модели 01.

Внешне машина отличается наличием новой светодиодной оптики, усовершенствованной решётки радиатора, немного других бамперов и зеркал заднего вида. Наиболее оснащенные модификации кросса получили колесные диски на 20 дюймов.

Салон авто абсолютно новый. В нем появились экран цифровой панели приборов на 12,3 дюйма и дисплей мультимедийной системы на 12,7 дюйма. Также внимания заслуживает проекционный монитор над передней панелью.

Кросс построен на платформе CMA, в разработке которой принимали участие специалисты Volvo. В роли силового агрегата выступает турбодвигатель Drive-E объёмом 2,0 литра производительностью 190 л.с. В паре с мотором функционирует 8-диапазонная АКПП Aisin.

Ожидается выход и гибридных версий с силовым агрегатом на 1,5 литра.

Новинка на китайском рынке должна появиться в продаже весной 2020-го. Купеобразная модель должна стать одной их самых дорогостоящих моделей Lynk & Co.

Информации о возможности экспорта на рынки других стран пока нет.