Будущее сейчас: какой он - первый в мире летающий автомобиль (Фото)

Показанный во Флориде летающий автомобиль PAL-V Pioneer пока существует в единственном экземпляре.

Этот летательный аппарат отдельные свои черты перенял от легкового автомобиля, а что-то позаимствовал у автожира — гибрида самолета и вертолета.

Чтобы трехколесный автомобиль смог подняться в воздух, его оснастили парой втягивающихся пропеллеров сверху и сзади корпуса, а также хвостовыми крыльями.

На обычных дорогах PAL-V, по заверениям его создателей, сможет разогнаться до 160 км/ч и выше. В небе же он передвигается в два раза быстрее.

Be among the very first in history to own a flying car and order a PAL-V Liberty Pioneer Edition: https://t.co/8k55nStgtw #innovation pic.twitter.com/1u5txbNJA2 — (@JanHenk_Verburg) 13 февраля 2017 г.

Такое авто, в салоне которого найдется место всего для двух человек, оснащается четырехцилиндровым бензиновым двигателем. Автомобиль прост в управлении и безопасен, уверяют разработчики.

Его стоимость достигает 599 000 долларов. Представители голландской компании сообщают, что на сегодняшний день им удалось оформить 70 предзаказов на летающий автомобиль.

А вот в руки покупателей необычный аппарат попадет только в 2021 году.