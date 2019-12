Будущее сейчас: какой он - первый в мире летающий автомобиль (Фото)

Этот летательный аппарат отдельные свои черты перенял от легкового автомобиля, а что-то позаимствовал у автожира — гибрида самолета и вертолета.

Чтобы трехколесный автомобиль смог подняться в воздух, его оснастили парой втягивающихся пропеллеров сверху и сзади корпуса, а также хвостовыми крыльями.

На обычных дорогах PAL-V, по заверениям его создателей, сможет разогнаться до 160 км/ч и выше. В небе же он передвигается в два раза быстрее.

Be among the very first in history to own a flying car and order a PAL-V Liberty Pioneer Edition: https://t.co/8k55nStgtw #innovation pic.twitter.com/1u5txbNJA2

— (@JanHenk_Verburg) 13 февраля 2017 г.