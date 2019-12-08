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Рекордсмен: кроссовер от Hyundai показал отличный результат дальности хода

Рекордсмен: кроссовер от Hyundai показал отличный результат дальности хода
11:08 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Водородный Hyundai Nexo установил абсолютный рекорд по дальности хода.

Корейский автопроизводитель вновь представил нового рекордсмена с двигателем от Nexo.

За рулём автомобиля находился президент фонда Solar Impulse Foundation Бертран Пиккар.

На одном заряде новинки преодолела расстояние в колоссальные 778 километров.

Маршрут проходил через северную Францию. Стоит отметить, что в конце заезда автомобиль показывал оставшееся топливо ещё на 49 километров пути.

Данное путешествие стартовало 25 ноября на водородной станции FaHyence в Саргемине, а завершилось уже на следующий день в Музее-де l’Air et de l’Espace в Ле-Бурже неподалёку от Парижа.

Появились фотографии серийного седана Hyundai Sonata 2020 года (Фото)

Известно, что в ходе испытания автомобилю удалось сократить объём вредных выбросов в атмосферу на 111,2 килограммов, по отношению к классическому бензиновому силовому агрегату.

Машина также сумела очистить 404,6 килограммов воздуха — это примерно соответствует объёму, которым дышит 23 человека каждый день.

К Бертрану также присоединилось небольшое количество значимых персон. Вместе с Пикаром в заезде участвовал Жан Роттнер, президент региона Гранд-Эст во Франции, герцог Анри Люксембургский и другие.

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Hyundai, Hyundai Nexo, NEXO.
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