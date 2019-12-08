Tesla стала лидером в мире среди производителей электрокаров

За последние года американский автопроизводитель сумел значительно увеличить свои продажи, благодаря запуску трёх моделей - Model S, Model X и Model 3.

Между Tesla и китайской компании BYD всегда было невидимое соперничество. После того, как появилась информация, что американский миллиардер Уоррен Баффета(Warren Buffet) решил вложить денежные средства в разработку электрокаров китайского бренда, у Илона Маска (Elon Musk) решили узнать о том, что он думает об электромобилях BYD, и генеральный директор Tesla в ответ лишь рассмеялся.

Эксперт по данным Кевин Рук представил график совокупных продаж Tesla и BYD за последние несколько лет. Стоит отметить, что в список компании BYD включаются как продажи автомобилей на электротяге, так и с гибридной силовой установкой (PHEV), в то время как Tesla производит только электрические машины.

Рук приводит данные о том, что по состоянию на октябрь 2019 года Tesla продала на рынке 807 954 модели, в то время как BYD выпустила 787 150 автомобилей.

Эксперт также отметил, что в последнее время у BYD значительно снижаются продажи гибридов на фоне роста реализации электрических транспортных средств.

Китайский бренд также производит электрические грузовики и автобусы и выпускает аккумуляторные батареи, которыми оснащаются его автомобили.