Бюджетный аналог "Гелендвагена" получит мощный турбомотор

Внедорожник Beijing BJ80, который является более доступным аналогом Mercedes-Benz G-Class, получит на китайском рынке "заряженную" версию.

Напомним, что компания BAIC начала продажи обновлённого Beijing BJ80 в Китае в сентябре этого года. Новая версия получила двухцветную окраску кузова, внедорожный обвес, серебристые акцента на бамперах, 20-дюймовые чёрные диски, красные тормозные суппорта, а также расширители колёсных арок.

В оснащении внедорожника Beijing BJ80 в базовой версии находится 2,3-литовый турбированный двигатель от Saab 9–5, который выдаёт 250 л.с. В паре с ним работает 6-скоростная АКПП и полный привод.

Теперь же появилась информации, что у автомобиля будет и "заряженная" модификация с 3,0-литровым битурбированным мотором мощностью 400 лошадиных сил.

Стоимость Beijing BJ80 с 250-сильным агрегатом на китайском рынке составляет от 298 тыс. до 328 тыс. юаней. Пока нет информации, какой ценник будет у более мощной версии с 400-сильным двигателем.