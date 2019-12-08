На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)

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Но есть в такой сделке и плюс - здесь уместен не малый торг, и находчивый автомобилист может основательно сбавить сумму запрашиваемую за объект своих чаяний, сохранив в своем кошельке больше средств для других задач.

Кузов

Первое, на чем можно серьезно сэкономить – это анализ кузова машины. Если определить сразу факт попадания машины в ДТП невозможно, то следует взять с собой магнит и проверить кузов. Те места, где под краской скрывается слой шпаклевки, будут удерживать магнит на порядок хуже. Также следует обязательно проверить резиновые уплотнители дверей, под ними может скрываться много всего «интересного» для будущего хозяина.