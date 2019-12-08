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Воскресенье, 08.12.2019
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На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)

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На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
18:48 Сегодня Телеграф drive.temaretik.com Фото: pixabay.com

Приобретение подержанного автомобиля – это не самое простое мероприятие, в нём есть много подводных камней.

  • 1

    Но есть в такой сделке и плюс - здесь уместен не малый торг, и находчивый автомобилист может основательно сбавить сумму запрашиваемую за объект своих чаяний, сохранив в своем кошельке больше средств для других задач.

    Кузов

    Первое, на чем можно серьезно сэкономить – это анализ кузова машины. Если определить сразу факт попадания машины в ДТП невозможно, то следует взять с собой магнит и проверить кузов. Те места, где под краской скрывается слой шпаклевки, будут удерживать магнит на порядок хуже. Также следует обязательно проверить резиновые уплотнители дверей, под ними может скрываться много всего «интересного» для будущего хозяина.

  • 2

    Двигатель

    Многие автомобилисты, продавая свое транспортное средство, стараются помыть двигатель. В том нет ничего плохо, однако излишний лоск на двигателе должен насторожить покупателя авто. Скорее всего, что таким образом хозяин пытается что-то скрыть. Проверка на станции поможет это выяснить.

  • 3

    Работа агрегата

    Цвет дыма, звук двигателя, стуки и скрежет – это все вещи, на которые следует обращать свое внимание. Они могут быть свидетельством, что с начинкой под капотом творится что-то неладное. Знание таких вещей поможет сэкономить на покупке машины. Возможно целиком? Задумайтесь над тем, стоит ли вообще такое покупать.

  • 4

    Подвеска

    Подвеска – это совсем не тот «расходник», на котором стоит сэкономить, однако это одна из тех вещей на которую следует обращать пристальное внимание. Или же за подвеску можно заплатить дважды, сначала купив ее в комплектации авто, а потом полностью заменив из-за скорой поломки.

  • 5

    Документы

    Проблемы с документами у машины (если по-честному) - это не те проблемы, с которыми стоит брать машину. Но в редких случаях можно попытаться сэкономить и на этом. Главное узнать, какую скидку за эти «проблемы» готов предложить хозяин.

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