Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Вече на Майдане и акция под ОПУ: полиция сосчитала количество участников
Вече на Майдане и акция под ОПУ: полиция сосчитала количество участников
Зеленский перед "нормандским саммитом" встретится с Макроном и Меркель
Зеленский перед "нормандским саммитом" встретится с Макроном и Меркель
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
21-летний хип-хоп исполнитель Juice Wrld скончался от сердечного приступа (Видео)
21-летний хип-хоп исполнитель Juice Wrld скончался от сердечного приступа (Видео)

Какой автомобиль купить: идеальный выбор для брутальных мужчин (Фото)

Смотрите фото (6)
Какой автомобиль купить: идеальный выбор для брутальных мужчин (Фото)
22:12 Сегодня Телеграф drive.temaretik.com Фото: Twitter

Выбор автомобиля – это всегда очень сложный вопрос, в котором переплетается необходимость, желание, статус и ещё многие другие факторы.

  • 1

    Каждый из них по-своему важен не только для мужчины. И хотя в конечном итоге любой человек выбирает авто по своим возможностям и желаниям, есть такие машины, которые буквально были созданы для того, чтобы подчеркнуть брутальность своих владельцев.

    Rolls-Royce Phantom

    Старый-добрый Rolls-Royce Phantom все также хорош.

    Изящный, солидный, строгий — вот те три слова, которыми можно было бы вкратце охарактеризовать Rolls-Royce Phantom. Многие эксперты считают, что нет более мужественного автомобиля в мире, чем этот. Конечно, дизайн и стиль в «Фантоме» очень хороши, но мужчин все-таки привлекает мощность этого жеребца. Последние модели оснащаются агрегатами, которые могут выдать более 570 лошадиных сил.

  • 2

    Mercedes-Benz GL-Class

    Если нужен внедорожник, стоит брать GL.

    Классический немецкий внедорожник. Ничего лишнего, только все самое необходимое и действительно важное. Касается это буквально всего — от внешнего дизайна и интерьера салона авто, до его оснащения и комплектации подкапотного пространства. Кроме того, автомобиль достаточно мощный.

  • 3

    BMW X6

    Добротный Баварец Х6 понравится всем.

    По сравнению с упомянутыми выше автомобилями этот стоит не так много. Впрочем, все это ни разу не делает BMW X6 хуже. По стилю, качеству и динамичности машина ничем не уступает ближайшим конкурентам. Если хочется чего-то более спортивного с низкой посадкой и при этом совсем не тяжелого, то стоит обратить свое внимание именно на этого бойкого «Баварца».

  • 4

    Mazda 3

    Малолитражная Mazda 3 отличный выбор для мужика.

    Настоящие мужчины знают, что размер – это не главное. Определенно лучшим малолитражным автомобилем для представителей сильной половины человечества можно считать Mazda 3. У автомобиля отличная управляемость, продвинутое оснащение и эргономичный салон. Разве нужно что-то еще для водительского счастья?

  • 5

    Bugatti Chiron

    Самый желанный автомобиль в мире — Bugatti Chiron.

    Автомобиль легенда, культ, мечта. Позволить себе Bugatti Chiron может далеко не каждый, однако именно это и делает сей автомобиль еще более желанным. Трудно будет найти что-то еще более мужественное, чем этот спортивный красавец.

На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Rolls-Royce Phantom, BMW X6, Mazda 3, Выбор автомобиля, Bugatti Chiron, Авто для мужчин, Mercedes-Benz GL-Class.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: самые стильные идеи праздничного дизайна (Фото)
02 "Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
03 Какой завтра праздник: обычаи и традиции 9 декабря
04 Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
05 Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: Лавров обсудит Украину с Помпео
СМИ: Лавров обсудит Украину с Помпео
&quot;Это точно декабрь?&quot;: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Гончарук: Руководство ГСЧС в Одесской области будет уволено
Гончарук: Руководство ГСЧС в Одесской области будет уволено
Объективно о причине конфликта принца Гарри и Уильяма (Фото)
Объективно о причине конфликта принца Гарри и Уильяма (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь