Какой автомобиль купить: идеальный выбор для брутальных мужчин (Фото)

1 Каждый из них по-своему важен не только для мужчины. И хотя в конечном итоге любой человек выбирает авто по своим возможностям и желаниям, есть такие машины, которые буквально были созданы для того, чтобы подчеркнуть брутальность своих владельцев. Rolls-Royce Phantom Старый-добрый Rolls-Royce Phantom все также хорош. Изящный, солидный, строгий — вот те три слова, которыми можно было бы вкратце охарактеризовать Rolls-Royce Phantom. Многие эксперты считают, что нет более мужественного автомобиля в мире, чем этот. Конечно, дизайн и стиль в «Фантоме» очень хороши, но мужчин все-таки привлекает мощность этого жеребца. Последние модели оснащаются агрегатами, которые могут выдать более 570 лошадиных сил.

2 Mercedes-Benz GL-Class Если нужен внедорожник, стоит брать GL. Классический немецкий внедорожник. Ничего лишнего, только все самое необходимое и действительно важное. Касается это буквально всего — от внешнего дизайна и интерьера салона авто, до его оснащения и комплектации подкапотного пространства. Кроме того, автомобиль достаточно мощный.

3 BMW X6 Добротный Баварец Х6 понравится всем. По сравнению с упомянутыми выше автомобилями этот стоит не так много. Впрочем, все это ни разу не делает BMW X6 хуже. По стилю, качеству и динамичности машина ничем не уступает ближайшим конкурентам. Если хочется чего-то более спортивного с низкой посадкой и при этом совсем не тяжелого, то стоит обратить свое внимание именно на этого бойкого «Баварца».

4 Mazda 3 Малолитражная Mazda 3 отличный выбор для мужика. Настоящие мужчины знают, что размер – это не главное. Определенно лучшим малолитражным автомобилем для представителей сильной половины человечества можно считать Mazda 3. У автомобиля отличная управляемость, продвинутое оснащение и эргономичный салон. Разве нужно что-то еще для водительского счастья?