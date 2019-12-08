Какой автомобиль купить: идеальный выбор для брутальных мужчин (Фото)

Каждый из них по-своему важен не только для мужчины. И хотя в конечном итоге любой человек выбирает авто по своим возможностям и желаниям, есть такие машины, которые буквально были созданы для того, чтобы подчеркнуть брутальность своих владельцев.
Rolls-Royce Phantom
Старый-добрый Rolls-Royce Phantom все также хорош.
Изящный, солидный, строгий — вот те три слова, которыми можно было бы вкратце охарактеризовать Rolls-Royce Phantom. Многие эксперты считают, что нет более мужественного автомобиля в мире, чем этот. Конечно, дизайн и стиль в «Фантоме» очень хороши, но мужчин все-таки привлекает мощность этого жеребца. Последние модели оснащаются агрегатами, которые могут выдать более 570 лошадиных сил.
Mercedes-Benz GL-Class
Если нужен внедорожник, стоит брать GL.
Классический немецкий внедорожник. Ничего лишнего, только все самое необходимое и действительно важное. Касается это буквально всего — от внешнего дизайна и интерьера салона авто, до его оснащения и комплектации подкапотного пространства. Кроме того, автомобиль достаточно мощный.
BMW X6
Добротный Баварец Х6 понравится всем.
По сравнению с упомянутыми выше автомобилями этот стоит не так много. Впрочем, все это ни разу не делает BMW X6 хуже. По стилю, качеству и динамичности машина ничем не уступает ближайшим конкурентам. Если хочется чего-то более спортивного с низкой посадкой и при этом совсем не тяжелого, то стоит обратить свое внимание именно на этого бойкого «Баварца».
Mazda 3
Малолитражная Mazda 3 отличный выбор для мужика.
Настоящие мужчины знают, что размер – это не главное. Определенно лучшим малолитражным автомобилем для представителей сильной половины человечества можно считать Mazda 3. У автомобиля отличная управляемость, продвинутое оснащение и эргономичный салон. Разве нужно что-то еще для водительского счастья?
Bugatti Chiron
Самый желанный автомобиль в мире — Bugatti Chiron.
Автомобиль легенда, культ, мечта. Позволить себе Bugatti Chiron может далеко не каждый, однако именно это и делает сей автомобиль еще более желанным. Трудно будет найти что-то еще более мужественное, чем этот спортивный красавец.