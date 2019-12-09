Компания Lynk & Co представила новый купе-кроссовер (Фото)

Новый кроссовер Lynk & Co 05 демонстрирует яркий дизайн и, как ожидается, приглянется молодой аудитории.

Пропустив версию 04, автопроизводитель презентовал новую модель Lynk & Co 05.

Стоит напомнить, что Lynk & Co является собственностью компании Geely. Последняя выпущенная машина носила в имени номер 03, но нам неожиданно показали кроссовер под индексом 05.

Новинка является купеобразной вариацией Lynk & Co 01. Однако у новинки имеются и новые преимущества. Купейный вариант Lynk & Co 05 прибавил 80 мм в длине (4592 мм) и на 61 мм шире (1628 мм) своего предшественника. Внешний вид транспортного средства отличается новой светодиодной оптикой, изменённой радиаторной решеткой, несколько обновленными бамперами и зеркалами заднего вида. Наиболее оснащенные модификации кроссовера могут похвастаться 20-дюймовыми колесными дисками.

Интерьер автомобиля абсолютно новый. Выделяем 12,3-дюймовый дисплей цифровой приборной панели, а также 12,7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Управление климатической установкой теперь реализуется за счет экрана мультимедиа. Также очень интересным выглядит проекционный дисплей над передней панелью.

В базу кроссовера легла "тележка" CMA созданная вместе со специалистами Volvo. В движение приводится турбированным 2,0-литровым Drive-E с отдчаей 190 л.с. Силовой агрегат совмещен с 8-ступенчатой АКПП Aisin. По ожиданиям, появление и гибридных модификаций с 1,5-литровым двигателем тоже стоит ждать.

Продажи новой модели должны начаться в Китае весной. Купеобразная модель должна быть одной из самых дорогих моделей Lynk & Co.