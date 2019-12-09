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Электромобиль превратили в рождественскую елку (Фото)

Электромобиль превратили в рождественскую елку (Фото)
14:09 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Европейский офис Nissan вспомнил о некоторых достоинствах электромобиля Nissan Leaf, и превратил его в рождественскую елку.

В Европе скоро будут праздновать католическое Рождество.

За основу взяли Nissan Leaf нового (второго) поколения. Его корпус украсили тысячами светодиодов. В таком стиле украшают рождественские елки и даже дома.

Таким образом компания Nissan хотела подчеркнуть преимущества рекуперации энергии в Leaf при режиме В вместе с новейшей системой e-Pedal, которая активирует "однопедальное" управление. Благодаря режиму В и e-Pedal кинетическая энергия ещё эффективней собирается обратно в батарею, что увеличивает запас хода.

В среднем водитель Nissan Leaf второго поколения восстанавливает 744 кВт-ч электроэнергии за 18 000 километров пробега. В условиях высокой стоимости электроэнергии в Европе это очень важно.

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Для того, чтобы наглядно представить экономию, нужно знать, что 744 кВт-ч электроэнергии, которую восстанавливает всего один Leaf за 18 000 километров, хватит для работы в течение пяти часов 744 телевизоров.

Nissan Leaf – это самый продаваемый электромобиль в мире. Несколько месяцев назад появилось его второе поколение. Новый Leaf получил более ёмкую батарею, благодаря чему увеличился его запас хода.

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Электромобиль, Автомобили, Авто, Рождественская елка, Рождество.
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