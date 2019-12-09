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Представлен новый Land Rover Defender (Фото, Видео)

Представлен новый Land Rover Defender (Фото, Видео)
15:48 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Внедорожник будет предлагаться с дизельным и бензиновым двигателем и с практичными опциями для путешествий.

Одна из главных новинок этого года, возрожденный Land Rover Defender, спустя несколько месяцев после мирового дебюта появился и у нас. 

Первый и пока единственный в Украине автомобиль представляет собой укороченную версию модели 110, которые уже доступны для приобретения. Чуть позже появятся и удлиненные версии. Но и этот Defender First Edition способен вместить семь человек, и оснащен пакетом Explorer, который добавляет несколько практичных элементов к внешности внедорожника: лестницу с багажником на крыше, пороги, багажный ящик и т.д.

В Украине будет предлагаться в шести комплектациях: Standard, S, SE, HSE, First Edition и Х. К ним можно по желанию добавлять опциональные пакеты: Explorer, Adventure, Country и Urban. 

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Оснащается Land Rover Defender бензиновыми и дизельными моторами, а позже появится мягкий гибрид и подключаемый гибрид. На старте предлагают двухлитровый дизель на 200 л.с. в паре с АКПП, а цена на него составляет 1 420 365 грн. Старший дизель 2.0 выдает 240 л.с. бензиновые моторы представлены 2-литровым агрегатом на 300 л.с. и 3-литровым с отдачей в 400 л.с. Все версии имеют полный привод и автоматическую коробку передач.

Возрожденный Defender так же получил все передовые системы помощи, которые предлагает производитель: помощь при старте на скользкой поверхности Low Traction Launch, помощь при подъеме и спуске Gradient Release Control и Hill Descent Control. Внедорожник с легкостью преодолевает брод в 900 мм, а технология Terrain Response 2 с 3D камерой и системой Wade Sensing помогает не только правильно двигаться на бездорожьи, но и может определить глубину водного препятствия.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Land Rover Defender.
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