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"Это Кабан": в Volkswagen назвали имя нового дизайнера (Фото)

"Это Кабан": в Volkswagen назвали имя нового дизайнера (Фото)
16:57 Сегодня Телеграф avtodream.org

Главным дизайнером Volkswagen назначен Йозеф Кабан.

Немецкий концерн произвел перестановку дизайнеров.

Концерн Volkswagen провел масштабные перестановки с дизайнерских подразделениях.

Так, в компанию возвращается Йозеф Кабань. Дизайнер известен по таким моделям как Skoda Fabia, Octavia, Superb, Kodiaq и Karoq, а также он приложил руку к гиперкару Bugatti Veyron и несколько лет работал в Audi, BMW и Rolls-Royce.

В Volkswagen Йозеф Кабань с 1 июля 2020 года будет отвечать за стиль всех легковых автомобилей бренда на посту главы дизайн-центра.

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В свою очередь Клаус Бишоф, который на данный момент занимает эту должность пойдет на повышение и уже с 1 апреля 2020 года станет главным дизайнером концерна. Нынешний главный стилист Михаэль Мауэр будет уволен.

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Volkswagen, Авто, Дизайнер, Йозеф Кабан.
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