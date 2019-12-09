Mercedes-Benz GLA: компания рассекретила эскиз нового кроссовера

Немецкая компания продолжает подогревать интерес к своей будущей новинке.

Стоит сказать, что премьера компактного кроссовера Mercedes-Benz GLA второго поколения состоится 11 декабря.

А пока производитель выпустил очередной тизер, который частично рассказывает о том, как будет выглядеть новый автомобиль.

На этот раз компания представила дизайнерский эскиз машины. На изображении показаны увеличенные колёса и внедорожные шины будущего кроссовера, а также его боковая часть и задние фонари.

Также стало известно, что новинка будет примерно на 10 сантиметров выше, чем предыдущая модель, так автомобиль получит более внедорожный вид. При этом длина автомобиля уменьшится на 15 мм, но это не сократит пространство в салоне за счёт более растянутой колёсной базы.

В основу GLA второго поколения ляжет масштабируемая переднеприводная платформа MFA, на которой построены хэтчбек A-Class нового поколения, седан и универсал CLA, компактвэн B-Class и недавно представленный кроссовер GLB.

Автомобиль станет доступен с информационно-развлекательным комплексом MBUX c цифровой приборной панелью, совокупной с сенсорным дисплеем, в свою очередь обладающим возможностью управления голосом.