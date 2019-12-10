Автомобили, которые способны сгнить за одну зиму

Что такое ржавчина – знает каждый автовладелец и старается приложить максимальные усилия, чтобы ее не появилась на любимом авто.

Специалисты оценили отзывы автовладельцев и составили рейтинг автомобилей, которые ржавеют после первой зимы.

Однако процесс коррозии неизбежен, но его можно отсрочить, если правильно эксплуатировать машину и защищать метал, например, антикоррозийными покрытиями.

Однако существуют автомобили, который никакая обработка не может помочь и они начинают ржаветь буквально сойдя с конвейера.

Так, лидером антирейтинга явлется Geely Emgrand X7, на котором коррозии сильнее всего подвержены ручки и пороги.

Ржавчину можно найти и вокруг номерного знака. К сожалению, несмотря на выход обновленной версии, качество антикоррозийной обработки на заводе не улучшилось.

На втором месте находится Lifan X60, где чаще всего «цвести» начинает крышка багажника, кромки дверей и пороги.