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Автомобили, которые способны сгнить за одну зиму
12:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Что такое ржавчина – знает каждый автовладелец и старается приложить максимальные усилия, чтобы ее не появилась на любимом авто.

Специалисты оценили отзывы автовладельцев и составили рейтинг автомобилей, которые ржавеют после первой зимы. 

Однако процесс коррозии неизбежен, но его можно отсрочить, если правильно эксплуатировать машину и защищать метал, например, антикоррозийными покрытиями. 

Однако существуют автомобили, который никакая обработка не может помочь и они начинают ржаветь буквально сойдя с конвейера.

Так, лидером антирейтинга явлется Geely Emgrand X7, на котором коррозии сильнее всего подвержены ручки и пороги.

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Ржавчину можно найти и вокруг номерного знака. К сожалению, несмотря на выход обновленной версии, качество антикоррозийной обработки на заводе не улучшилось.

На втором месте находится Lifan X60, где чаще всего «цвести» начинает крышка багажника, кромки дверей и пороги.

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Автомобили, Техника, Авто, Зима-2019, Зима 2020.
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