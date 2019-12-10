Черный-черный автомобиль: Land Rover выпустит "особенную" версию Range Rover Velar

Range Rover Velar в версии R-Dynamic Black Limited Edition будет выпущен лимитированной серией.

В основу уникальной модели ляжет модификация Land Rover D-180 R-Dynamic SE Velar.

Помимо черного цвета, модель также будет доступна и в металлическом сером цвете.

Другие внешние особенности включают тонированные окна и панорамную стеклянную крышу.

Black Limited Edition получит 21-дюймовые глянцевые колесные диски и адаптивную подвеску. Салон новинки отделан кожей черного цвета с элементами из дерева. В список оснащения входит рулевое колесо с подогревом.

Новый Velar также оснащается 2,0-литровым дизельным двигателем D180 R-Dynamic SE. Мощностью 177 л.с., который работает в паре с автоматической коробкой и системой полного привода. С нуля до сотни внедорожник разгоняется за 8,4 секунды, а максимальная скорость составляет 201 км в час.

2020 Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic Black... pic.twitter.com/DDqAfE50iz — Sfiso RPM (@Sfiso_RPM) December 10, 2019

"Range Rover Velar R-Dynamic Black опирается на сложный пакет дизайна Velar, расширяя его для клиента, который ищет элемент дифференциации. Мы с нетерпением ждем выхода первых ограниченных выпусков в начале 2020 года", - сказал управляющий директор Jaguar Land Rover UK Роудон Гловер.

Цены на Velar R-Dynamic Black Limited Edition, который уже доступен для заказа начинаются с отметки 56 995 фунтов стерлингов.