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Среда, 11.12.2019
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Компания BMW анонсировала новый M4 (Фото)

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Компания BMW анонсировала новый M4 (Фото)
15:14 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

M4 GT3 начнет свою гоночную кампанию в 2022 году с мощностью, получаемой от нового двигателя S58.

BMW вызвал сенсацию со своим Concept 4, только по одной причине.

Гигантская почечная решетка автомобиля была столь же увлекательна, сколь и поляризована, в результате чего многие поклонники BMW были в замешательстве по поводу этого потенциального направления для предстоящей модернизации 4-й серии.

Готовы или нет, на одном изображении BMW M4 GT3, предназначенном только для гусениц, изображен автомобиль с явным сходством с Concept 4, наиболее заметной из которых является эта решетка радиатора. Его два смелых отверстия хорошо видны даже сквозь тяжелые тени.

По бокам это тонкие, широкие фары, похожие на концепт-кар, плюс множество аэродинамических каналов и вентиляционных отверстий.

Этот 3,0-литровый I-6 с турбонаддувом в настоящее время используется в X3M и X4M, где его мощность составляет 503 л.с., а крутящий момент - 443 Нм. Печально известная решетка обеспечит этот двигатель воздушным потоком в будущем дорожном автомобиле M4.

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BMW, как известно, остается верным своим концепциям, и у BMW есть прецедент для предварительного просмотра своих автомобилей с гоночной техникой, прежде чем представлять их в дорожной форме. Это была тактика, применяемая с M8 GTE, которая, кроме аэродинамики и расширенного кузова, кажется почти идентичной купе BMW M8.

Имея это в виду, кажется очевидным, что M4 будет иметь стилистическое сходство с M4 GT3, замеченным здесь. С гоночным автомобилем, который должен быть выпущен во второй половине 2020 года, M4 следующего поколения должно появиться не так уж и много позже, с будущим BMW M3, вероятно, частью микса.

Это указывает на то, что стандартное купе 4-й серии появится в ближайшие месяцы, и у вас не останется много времени, чтобы его решетка выросла на вас - и, надеюсь, больше не будет по размеру.

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BMW, Автомобили, Техника, Авто, Новинки авто, Компания BMW, M4 GT3.
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