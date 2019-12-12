Обновленный Honda Civic получил новую версию Sport Line (Фото)

Компания Honda представила "заряженный" Civic Sport Line, который представляет собой сочетание Type R и богатое оснащение комплектации EX.

После дебюта обновленного хэтчбека в ноябре японская марка приготовила еще одну новинку.

Хэтч имеет обвес, задний диффузор, 17-дюймовые колесные диски, задний диффузор, светодиодные фары и ДХО.

Салон модели получил контрастную прострочку на креслах, рулевом колесе, а также чехле селектора передач и дверных панелях. Кроме того имеются алюминиевые накладки на педали. В оснащение вошли мультимедийная система Honda Connect с поддержанием функции Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, комплект ассистентов безопасности и многое другое.

В движение Honda Civic Sport Line приводится 1,0-литровым 3-цилитровым турбомотором с отдачей в 126 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает совместно с 6-скоростной механической КПП или вариатор.