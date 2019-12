Компания Jaguar представила лимитированную серию XE

Новинка получила наименование в честь дебютной победы Jaguar D-Type в 1954 году на 12-часовом Реймсе и она окрашена в оттенок French Racing Blue, ранее доступный лишь для экстремальных моделей, таких как XKR-S и XFR.

XE Reims Edition оснащается безальтернативным бензиновым мотором Ingenium P250 объёмом 2,0 литра. Автомобиль также обзавёлся чёрной крышей, чёрными зеркальными крышками боковых зеркал, а еще вставками и 19-дюймовыми глянцевыми дисками того же цвета.

В британской корпорации надеются, что XE Reims Edition поддержит продажи седана по всем направлениям.

Meet the 2020 #Jaguar XE #Reims Edition. Powered by a 2.0-litre turbocharged four-cylinder P250 engine churning out 246 HP. #MotorBeam pic.twitter.com/F7FrJ2N9mf

— MotorBeam (@MotorBeam) December 11, 2019