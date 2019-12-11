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Среда, 11.12.2019
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Компания Jaguar представила лимитированную серию XE

Компания Jaguar представила лимитированную серию XE
18:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Jaguar XE Reims Edition является первым из трёх так называемых "Jaguar Factory Specials".

Новинка получила наименование в честь дебютной победы Jaguar D-Type в 1954 году на 12-часовом Реймсе и она окрашена в оттенок French Racing Blue, ранее доступный лишь для экстремальных моделей, таких как XKR-S и XFR.

XE Reims Edition оснащается безальтернативным бензиновым мотором Ingenium P250 объёмом 2,0 литра. Автомобиль также обзавёлся чёрной крышей, чёрными зеркальными крышками боковых зеркал, а еще вставками и 19-дюймовыми глянцевыми дисками того же цвета.

В британской корпорации надеются, что XE Reims Edition поддержит продажи седана по всем направлениям.

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Следует подчеркнуть, что в 2016 году на европейском рынке было реализовано 24 461 экземпляр модели, а в 2018-м – лишь 10 877 единиц. Ради сравнения, в прошлом году в Европе продали 106 991 ед. BMW 3 серии.

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Автомобиль, Jaguar, Авто, Jaguar XE Reims Edition.
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