Скачать
Четверг, 12.12.2019
Киев благодарит США за санкции против "Северного потока-2"
Киев благодарит США за санкции против "Северного потока-2"
"Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
"Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
Динамо - Лугано: где и когда смотреть решающий матч сезона
Динамо - Лугано: где и когда смотреть решающий матч сезона
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 13 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 13 декабря

Mercedes-Benz GLA нового поколения представлен официально (Фото)

Смотрите фото (3)
Mercedes-Benz GLA нового поколения представлен официально (Фото)
10:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Mercedes-Benz GLA второго поколения дебютировал всего с двумя моторами (включая AMG-версию), но позже их станет гораздо больше.

Мировая премьера нового компактного кроссовера Mercedes GLA прошла в формате онлайн-трансляции. Популярный автомобиль практически не изменился в габаритах, однако салон стал значительно просторнее благодаря увеличившейся с 2699 мм до 2729 мм колесной базе. Длина новинки — 4413 мм.

Машина во многом унифицирована с уже показанным семиместным GLB – та же гамма двигателей и, впервые в данном форм-факторе, улучшенные характеристики для бездорожья. 

Багажник стал объёмнее: 435 против 421 литра, а задний диван закреплен на салазках и может двигаться в пределах 14 см.

Компания Jaguar представила лимитированную серию XE

В салоне – два огромный монитора системы MBUX с голосовым ассистентом.э

Мотор для обычного GLA пока анонсирован один – 1,3-литровый бензиновый мощностью 163 л.с. и с моментом в 250 Нм (точно такой же ставят на один популярный французский пятидверный кроссовер). Но одновременно с GLA200 немцы показали и спортивную версию Mercedes-AMG GLA35 – там под капотом уже два турболитра, 306 л.с. и 400 Нм, а до 100 км/ч такой аппарат катапультируется за 5,1 секунды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобили, Авто, Новинки авто, Mercedes-Benz GLA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
02 "Не менее 40% от средней зарплаты": Соколовская поделилась планами по поднятию прожиточного минимума
03 Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума
04 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
05 Хармс назвала тотальным абсурдом расследование против Порошенко по Минским соглашениям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Бухареста задержали главу Меджлиса Чубарова
В аэропорту Бухареста задержали главу Меджлиса Чубарова
Пожар в Одесском колледже: число погибших возросло
Пожар в Одесском колледже: число погибших возросло
Торговля людьми - куда чаще всего продают украинцев
Торговля людьми - куда чаще всего продают украинцев
День Андрея Первозванного: дата, история, традиции
День Андрея Первозванного: дата, история, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь