Mercedes-Benz GLA нового поколения представлен официально (Фото)

Mercedes-Benz GLA второго поколения дебютировал всего с двумя моторами (включая AMG-версию), но позже их станет гораздо больше.

Мировая премьера нового компактного кроссовера Mercedes GLA прошла в формате онлайн-трансляции. Популярный автомобиль практически не изменился в габаритах, однако салон стал значительно просторнее благодаря увеличившейся с 2699 мм до 2729 мм колесной базе. Длина новинки — 4413 мм.

Машина во многом унифицирована с уже показанным семиместным GLB – та же гамма двигателей и, впервые в данном форм-факторе, улучшенные характеристики для бездорожья.

Багажник стал объёмнее: 435 против 421 литра, а задний диван закреплен на салазках и может двигаться в пределах 14 см.

В салоне – два огромный монитора системы MBUX с голосовым ассистентом.э

Мотор для обычного GLA пока анонсирован один – 1,3-литровый бензиновый мощностью 163 л.с. и с моментом в 250 Нм (точно такой же ставят на один популярный французский пятидверный кроссовер). Но одновременно с GLA200 немцы показали и спортивную версию Mercedes-AMG GLA35 – там под капотом уже два турболитра, 306 л.с. и 400 Нм, а до 100 км/ч такой аппарат катапультируется за 5,1 секунды.