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Четверг, 12.12.2019
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Четырехдверный багги SCG Boot получил странную планировку интерьера с детским сидением (Фото)

Четырехдверный багги SCG Boot получил странную планировку интерьера с детским сидением (Фото)
13:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Это решение отлично подходит как раз для скоростного прохода по пересеченной местности – задние пассажиры будут знать, к чему готовится.

Похоже, что Scuderia Cameron Glickenhaus – компания, которую основал американский миллионер, получила мощный заряд энтузиазма после победы в пустынном сафари на внедорожнике Boot собственного производства.

Причудливый автомобиль в настоящее время привлекает к себе всеобщее внимание, и, хотя большая доля популярности связана с тем, что этот внедорожник способен передвигаться по пересеченной местности на высокой скорости, новая публикация в Facebook от руководителя компании SCG Джеймса Гликенхауса говорит еще об одном достижении этого авто.

Компания планирует представить четырехдверное и четырехместное исполнение модели. Чего же нам ждать?

Хорошо, ведь это на самом деле всего лишь исполнение автомобиля, которое получит две дополнительные двери и, казалось бы, что в этом необычного, но мы не можем не заметить детское кресло, которое крепится на подставке между двумя задними сиденьями. 

Оно расположено наличным образом и вот еще что, само по себе это кресло очень классное и должно быть удобно любому ребетенку благодаря своей конструкции.

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Мы не уверены, что службы защиты детей будут рады услышать о скоростных бездорожных приключениях с самым младшим членом семьи, который находится в салоне авто, но для ежедневных поездок по городу почему бы и нет.

Стоит также отметить и необычное расположение остальных кресел в салоне. Передние сиденья "прижимаются" к центральной консоли, а задние сиденья устанавливаются дальше на фальшполе.

Господин Гликенхаус говорит, что новая планировка дает пассажирам на задних сиденьях намного лучшую обзорность того, что происходит на дороге.

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Все по теме:

Автомобили, Техника, Авто, SCG Boot, Автомобильные детские кресла, Детские кресла в автомобиль.
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