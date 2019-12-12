Скачать
Четверг, 12.12.2019
Срочный брифинг: МВД отчитывается о продвижении дела Шеремета (Видео)
Срочный брифинг: МВД отчитывается о продвижении дела Шеремета (Видео)
Убийство Шеремета: Зеленский надеется на оперативность расследования
Убийство Шеремета: Зеленский надеется на оперативность расследования
Динамо 0:1 Лугано: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
Динамо 0:1 Лугано: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"
Создатель "Друзей" поделился трудностями в "отношениях Фиби"

Следующая линейка Toyota Aygo будет элетрической

Следующая линейка Toyota Aygo будет элетрической
21:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Компания Toyota готовит преемника для своей модели Aygo, представленной в 2014 году.

В этот раз разработчики покажут публике полностью электрический автомобиль, призванный обеспечить производителю спрос среди молодой аудитории автомобилистов.

Йохан Ван Зил, генеральный директор Toyota Europe, в одном из интервью рассказал, что на данный момент компания намерена увеличить объемы продаж своих транспортных средств и повысить интерес к ним молодой аудитории.

Сборка нового электромобиля осуществляется на мощностях завода в Колине, являющегося совместным предприятием бренда и PSA Group. Там же инженеры собирают модели Peugeot 108 и Citroen C1.

Стоит отметить, что компания Toyota остается одной из немногих производителей, реализующих свои субкомпактные авто в Европе. Там за первые 10 месяцев удалось реализовать 83 030 экземпляров Aygo, что больше прошлогодних показателей на 3,4%.

Представлен новый Toyota Wildlander на базе RAV4

В 2021 году компания Toyota готова выкупить долю PSA в совместном предприятии, а также производить до 300 тысяч авто каждый год. Однако о каких моделях идет речь, руководство бренда не уточняет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Toyota, Авто, Toyota Aygo.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
02 Маникюр 2020: зимние варианты серебряного дизайна (Фото)
03 "Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
04 Какой завтра праздник: обычаи, традиции 13 декабря
05 Убийство Павла Шеремета: полиция задержала подозреваемых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
Декабрь без снега и мороза: в Украину идет очередное потепление
Нацбанк снизил учетную ставку
Нацбанк снизил учетную ставку
&quot;Единство - она такое&quot;: Маруся Зверобой готова защищать &quot;Лису&quot; на суде
Маруся Зверобой готова защищать "Лису" на суде
Один из романов Стивена Кинга снова экранизируют
Один из романов Стивена Кинга снова экранизируют
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь