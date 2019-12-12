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Четверг, 12.12.2019
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Более хардкорная версия: Yamaha планирует выпустить экстремальный эндуро

Более хардкорная версия: Yamaha планирует выпустить экстремальный эндуро
21:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Инсайдер компании заявил, что вскоре может состояться премьера более хардкорной версии эндуро Ténéré 700.

Мотолюбители с нетерпением ждут появления новейшего Ténéré 700 в более хардкорной модификации. Yamaha уже ознакомлена с желанием своей целевой аудитории и обещает это учесть.

На более "жесткую" версию среднекубатурного турэндуро намекнул руководитель проекта Ténéré 700 Такуширо Шираиши.

"Мы получаем множество просьб и, конечно, будем иметь это ввиду", - отметил он в интервью изданию Motociclismo.

В то же время интернет-ресурс Visordown сообщил со ссылкой на инсайдера компании о возможном появлении экстремального эндуро Ténéré 700.

Yamaha отказалась от выпуска собственного авто

Подробности пока неизвестны, однако очевидно, что от обычной версии мотоцикл будет отличаться большей отдачи силовой установки и, скорее всего, внешним видом.

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Автомобиль, Авто, Мотоцикл, Yamaha, Ténéré 700., Эндуро.
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