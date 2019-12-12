Более хардкорная версия: Yamaha планирует выпустить экстремальный эндуро

Инсайдер компании заявил, что вскоре может состояться премьера более хардкорной версии эндуро Ténéré 700.

Мотолюбители с нетерпением ждут появления новейшего Ténéré 700 в более хардкорной модификации. Yamaha уже ознакомлена с желанием своей целевой аудитории и обещает это учесть.

На более "жесткую" версию среднекубатурного турэндуро намекнул руководитель проекта Ténéré 700 Такуширо Шираиши.

"Мы получаем множество просьб и, конечно, будем иметь это ввиду", - отметил он в интервью изданию Motociclismo.

В то же время интернет-ресурс Visordown сообщил со ссылкой на инсайдера компании о возможном появлении экстремального эндуро Ténéré 700.

Подробности пока неизвестны, однако очевидно, что от обычной версии мотоцикл будет отличаться большей отдачи силовой установки и, скорее всего, внешним видом.