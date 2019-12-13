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Пятница, 13.12.2019
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Появились первые фотографии нового купе Opel Astra

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Появились первые фотографии нового купе Opel Astra
08:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Astra воздержится от текущей тенденции к более высоким кроссоверам и станет скорее хэтчбеком в стиле купе, как показывают эксклюзивные изображения.

Эксклюзивные изображения показывают, как может выглядеть Opel Astra следующего поколения, который будет базироваться на новой платформе PSA. 

Возрождение Opel (Vauxhall для британского рынка) под управлением нового владельца группы PSA продолжается быстрыми темпами, с глобальным переосмыслением хэтчбека Astra, который должен появиться в автосалонах в течение следующих 24 месяцев. Хотя автомобиль будет иметь много общего с другими хэтчбеками PSA, босс Vauxhall Стивен Норман сообщил, что это будет "нечто гораздо большее, чем просто очередная копия Peugeot 308". 

Наряду с новым "семейным лицом Opel", которое было представлено в 2018 году концепцией GT X Experimental и реализовано на новой Corsa, Astra получит четкие, похожие на лезвия передние светодиодные фонари. Дверные ручки задних дверей могут быть спрятанные в C-образных стойках, чтобы подчеркнуть купеобразный силуэт Astra.

Внутри Opel будет конкурировать с последним Golf, предоставляя ассортимент больших информационно-развлекательных экранов, цифровых дисплеев перед водителем с использованием технологии 3D, а также мягкий приятный на ощупь пластик. Здесь ожидается практически все, от зарядки беспроводного телефона до беспроводного подключения, а также будет доступна автономия второго уровня.

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Под капотом старая линейка двигателей GM уступает место двигателям PSA в бензиновом и дизельном вариантах. Оба варианта 109-и 128-сильных версий трехцилиндрового бензинового двигателя должны быть доступны в Astra вместе с 1,5-литровым экологичным дизелем BlueHDi мощностью 128 л.с. В качестве трансмиссии будут также предложены 6-ступенчатые механические и 8-ступенчатые автоматические коробки передач.

Как и в Grandland X, плагин-гибридная система мощностью 296 л.с. будет доступна на Astra, но в более спортивном варианте с эмблемой VXR. Astra Hybrid4 VXR, оснащенный 1,66-литровым четырехцилиндровым бензиновым турбомотором мощностью 196 л.с. и двумя электродвигателями на передней и задней осях, как ожидается, поступит в продажу вскоре после запуска новой Astra в 2021 году. Ожидается, что разгон до "сотни" у такой модели займет около шести секунд, с полностью электрическим диапазоном более 50 км.

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Автомобили, Техника, Опель Астра, Авто, Новинки авто, Купе Opel Astra.
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