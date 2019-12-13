Jeep выпустит новый субкомпактный кроссовер

Автомобиль будет стоять на ступень ниже Renegade в модельном ряду марки.

Американский Jeep начинает разработку нового небольшого кроссовера.

Автомобиль может получить электрическую трансмиссию, так как его разработка начнется после слияния FCA и PSA. В FCA заявили, что новый автомобиль будет очень удобен в городских условиях, однако при этом он сохранит характер и проходимость, присущие марке Jeep.

Если говорить о размерах, то длина нового кросса будет несколько больше, чем у Suzuki Jimny, но при этом уступать Nissan Juke.

Компания Jeep очень плотно занимается разработкой гибридных силовых установок для своих машин, поэтому на новой модели мы можем увидеть инновационный для бренда мотор.

Не исключено, что появится и полностью электрическая версия – на это намекнули представители марки. В плане электрификации нового кроссовера очень кстати может оказаться слияние с концерном PSA. В этом случае можно использовать платформу для электрических версий Peugeot 208, Vauxhall Corsa и DS3 Crossback.

При этом на заднюю ось можно добавить электродвигатель и получить полноприводный вариант. Переход на электрическую энергию поможет компании уложиться в новые нормы ЕС по выбросу CO2 в атмосферу.

Напомним, что к 2021 году они не должны превышать 95 г/км.