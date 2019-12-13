В Сети появились фотографии электрического внедорожника Rivian R1S в белом цвете

Это самый первый раз, когда мы видели модель R1S в любом оттенке кузова, кроме зеленого.

Компания Rivian только что опубликовала новое изображение электрического внедорожника R1S с белым цветом кузова.

Опубликованное на официальной странице компании Rivian в соц.сети Твиттер изображение сопровождается следующим сообщением: "Clean for now...", которое буквально переводится, как "Пока чисто...".

Если подумать над этими словами, то можно предположить, что белоснежно белый кузов электрического внедорожника будет в скором времени сильно испачкан, например, в серии внедорожных тестов.

Ожидается, что официальная презентация серийного исполнения внедорожника R1S состоится через год или около того – скорее всего, дебют будет проходить после того, как нам покажут электрический пикап Rivian R1T. Из этого следует, что продажи R1S начнутся в конце 2021 года.

Напомним, что может предложить электрический внедорожник R1S своим будущим владельцам. На выбор можно будет приобрести 5- или 7-местное исполнение авто.

В зависимости от приобретаемой версии, новинка будет оснащена аккумуляторами разной емкости – 105, 135 и 180 кВт*ч. Самая большая дальность хода будет равна 659 км.

Максимальная скорость составит 207 км/ч, а на разгон до первой "сотни" будет уходить от 3,2 до 4,9 секунды.