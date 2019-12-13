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Пятница, 13.12.2019
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Kia представит специальную версию седана нового поколения

Kia представит специальную версию седана нового поколения
17:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

В скором времени нам представят новое поколение корейской модели, но до тех пор компании надо продавать актуальную версию автомобиля.

Kia представляет специальную версию Optima, стоимость которой начинается от 27 115 долларов США. Новая Optima на 1 500 долларов дороже, чем S-версия модели, но на 800 долларов дешевле, чем EX Premium. Новый Optima Special Edition получил черные крышки зеркал, крышу и другие акценты.

Черные 18-дюймовые диски продолжают темную тему новинки. Краска Sparkling Silver — это эксклюзивный цвет, в то время как клиенты могут дополнить интерьер с помощью панорамного люка на крыше.

Интерьер предлагает подогрев передних сидений с кожаной обивкой, рулевое колесо с кожаной обивкой и обогревом, а также кнопку запуска двигателя.

По словам представителя Kia Джеймса Хоупса, предложения конкурентов стоят как минимум на 4 000 долларов дороже, чем новое исполнение Optima, предлагая аналогичные функции.

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А вот в техническом плане изменения нет. Special Edition поставляется с 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем Kia, производящим те же 185 л.с. мощности.

Хотя стандартные функции привлекательны, седаны продаются не так, как раньше. Кроссоверы набирают популярность, заставляя некоторых автопроизводителей вообще отказаться от сегмента седанов. Новое поколение Kia Optima должно помочь продажам.

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Автомобили, Авто, Kia, Новинки, Kia Optima.
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