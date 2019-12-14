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﻿Компания Opel представила раллийную версию Corsa-e (Фото)

Смотрите фото (3)
﻿Компания Opel представила раллийную версию Corsa-e (Фото)
08:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Созданный на основе супермини-серийного производства, электрический автомобиль вступил в фазу испытаний в виде прототипа.

Opel начал тестирование Corsa-E Rally, раллийного автомобиля с аккумуляторным питанием, в центре Дуденхофена в Германии.

Представленный на выставке Corsa-e Rally Concept во Франкфурте-на-Майне в 2019 году.

"У нас нет опыта работы с электрическим раллийным автомобилем, поэтому изначально нам приходилось полагаться на расчеты и моделирование", - объяснил директор Opel Motorsport Йорг Шротт. "Они постепенно заменяются реальными данными. Другие направления - это управление нагрузкой и температурой батареи, а также адаптация программного обеспечения. Я рад сообщить, что наша программа идет гладко". 

Двигатель гоночного автомобиля имеет мощность 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. В модели используется та же батарея, что и в серийной модели. 50 кВт-ч обеспечивает дальность хода в 337 км в цикле испытаний WLTP, однако он был оптимизирован для ралли с тремя режимами вождения: Соревнование, Дождь и Эко.

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Первый позволяет двигателю использовать полную мощность и крутящий момент, обеспечивая дальность хода не менее 60 км. Второй адаптирует кривую крутящего момента к скользким поверхностям, а последний имеет энергосберегающую технологию, которая должна пригодиться для движения между этапами и для обслуживания.

Немецкому автопроизводителю все еще нужно отрегулировать шасси для соревнований, и в следующем месяце он начнет имитировать реальные этапы ралли. Около 20 единиц Corsa-e Rally будут построены для сезона 2020/2021, и 15 из них будут доставлены клиентам следующим летом, как раз к первому испытательному событию, которое начнется в июле.

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