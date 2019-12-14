Jaguar представил бесплатные обновления для I-Pace: что обещают

Jaguar модернизировал свой электромобиль I-Pace.

Jaguar представил бесплатные обновления программного обеспечения, которые обещают улучшить производительность батареи и увеличить дальность хода до 12 миль от полной зарядки. Таковы итоги модернизации электрической модели I-Pace.

Обновления, разработанные на основе данных, полученных в ходе участия электромобиля в гоночной серии I-Pace eTrophy, также включают в себя изменения в системе полного привода, изменяющей распределение крутящего момента между передним и задним двигателями для повышения эффективности в режиме Eco.

Также внесены изменения в работу системы терморегулирования. Помимо улучшений, которыми инженеры вдохновлялись в ходе серии eTrophy, Jaguar также проанализировал данные, полученные на основе поездок в реальных условиях, в которых I-Pace накатал миллионы тестовых километров.

Коррективы, внесенные после анализа этих результатов, включают улучшенное торможение и более точные расчеты дальности поездок без дозарядки, в зависимости от стиля вождения человека.

Хотя в Jaguar заявляют, что с новым программным обеспечением дальность поездок на одной зарядке должна увеличиться на 20 километров, официальная сертифицированная длительность осталась на уровне 470 километров.

Но в Jaguar пояснили, что улучшения, разработанные в результате анализа участия в гоночной серии eTrophy, позволят добиться экономии энергии в объеме до восьми процентов в зависимости от стиля езды, что как раз может быть эквивалентно дополнительным 20 километрам. Jaguar уже объявил владельцам I-Pace, что они могут обратиться в сервисные центры для установки бесплатных обновлений, которые также позволят расширить функциональные возможности беспроводной связи.

Фирма заявила, что больше электронных модулей в автомобиле смогут получать удаленные обновления, но какие именно это будут модули, не уточнила.

Заметим, что электромобиль I-Pace от Jaguar в этом году завоевал сразу несколько престижных наград, таких как лучший "зеленый" автомобиль, международный автомобиль года по версии World Car Award, "Автомобиль года" по версии European Car of the Year и другие.

Помимо технических инноваций, автомобиль отличает эффектный дизайн, которые также отмечен различными международными наградами. Кроссовер выпускается с 2018 года. По различным данным, только за первое полугодие этого года в мире продано более 8 тысяч автомобилей этой модели.