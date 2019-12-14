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Пикап Honda Ridgeline обзавелся девятиступенчатым автоматом (Фото)

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Пикап Honda Ridgeline обзавелся девятиступенчатым автоматом (Фото)
11:13 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Пожилой 6-диапазонный автомат уступил свое место 9-ступенчатой коробке.

Компания поделилась подробностями рестайлинга своего легкого грузовика. 

В Honda доработали конструкцию и силовой агрегат Ridgeline, изменили набор опций и пересмотрели возможные комплектации. Их число на рынке США уменьшилось с шести до четырех: отказ сразу от двух самых доступных версий привел к повышению базовой стоимости с 31 085 долларов до 34 995 долларов. 

Зато теперь даже самый дешевый Ridgeline комплектуется новой мультимедийной системой с функциями Apple Carplay и Android Auto. Изменена конструкция задних боковых дверей – теперь они могут открываться на больший угол, а дверь грузового отделения получила систему дистанционного отпирания.

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Наконец, на пикап теперь устанавливается фирменный комплекс систем активной безопасности Honda Sensing, а в списке опций появились светодиодная оптика, атмосферная подсветка салона и электрические регулировки водительского кресла по 8 направлениям.

Двигатель в ходе рестайлинга изменениям не подвергался. На рынке США пикап Ridgeline оснащается 3,5-литровым V6, развивающим 280 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Система полного привода по-прежнему предлагается в качестве опции, а базовые комплектации имет привод на переднюю ось.

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Автомобили, Авто, Honda Ridgeline, Пикап Honda Ridgeline.
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