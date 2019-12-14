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В Германии назвали самые худшие подержанные кроссоверы

В Германии назвали самые худшие подержанные кроссоверы
14:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Раскрыт список самых ненадежных кроссоверов с пробегом в нескольких возрастных категориях.

В процессе анализа миллионов автомобилей, немецкая служба по технадзору создала список худших кроссоверов с пробегом в разных возрастных группах.

По информации специалистов, в возрасте 2-3 года худшим считается кроссовер Dacia Duster, который в нашей стране реализуется под брендом Renault. Недостатки были найдены в 11,7% машин. 

Немного лучше ситуация обстоит у корейских Hyundai Tucson (10,5%) и Kia Sportage (7,1%). 

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Среди транспортных средств, произведенных не позже 2014 года, самым ненадежным вновь стал Kia Sportage (15%). На второй строчке расположился Volkswagen Tiguan (14,2%), а тройку лидеров завершает Nissan Qashqai 12,7%.

Эти же модели стали самыми "невыгодными" и в других возрастных группах, но с одним исключением: в списке автомобилей возрастом 10-11 лет нашлось место и "японцу" Mitsubishi Outlander с показателем в 31,1%.

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Германия, Автомобили, Техника, Авто, Кроссоверы.
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