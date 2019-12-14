В Германии назвали самые худшие подержанные кроссоверы

Раскрыт список самых ненадежных кроссоверов с пробегом в нескольких возрастных категориях.

В процессе анализа миллионов автомобилей, немецкая служба по технадзору создала список худших кроссоверов с пробегом в разных возрастных группах.

По информации специалистов, в возрасте 2-3 года худшим считается кроссовер Dacia Duster, который в нашей стране реализуется под брендом Renault. Недостатки были найдены в 11,7% машин.

Немного лучше ситуация обстоит у корейских Hyundai Tucson (10,5%) и Kia Sportage (7,1%).

Среди транспортных средств, произведенных не позже 2014 года, самым ненадежным вновь стал Kia Sportage (15%). На второй строчке расположился Volkswagen Tiguan (14,2%), а тройку лидеров завершает Nissan Qashqai 12,7%.

Эти же модели стали самыми "невыгодными" и в других возрастных группах, но с одним исключением: в списке автомобилей возрастом 10-11 лет нашлось место и "японцу" Mitsubishi Outlander с показателем в 31,1%.