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Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)

Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
20:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Функциональная база Mercedes-Benz Sprinter и люксовое оснащение превращают кемпер в идеальный дом для любого сезона.

Отличительной чертой автодома стала премиальность во всем — это как пятизвездочный отель на колесах.

Здесь можно установить как раздельные кровати, так и одну размера queen-size, при этом сзади столько места, что вмещается еще и раскладная кровать.

Все устроено так, что владельцы могут отгородиться от мира и побыть наедине на протяжении длительного времени. "Питается" автодом от двух высокопроизводительных батарей с технологией LiFePO4. Автоматическое зарядное устройство CAC быстро заряжает обе батареи.

Метель, минусовая температура, нерасчищенные дороги: для кого-то это плохая погода, а для владельцев Frankia Platin — идеальные условия путешествий.

Тут комфорт начинается с обшивки — современная конструкция стен и пола обеспечивает оптимальный климат в помещении, защиту от шума и отличную теплоизоляцию. Производитель предоставляет 11-летнюю гарантию на герметичность автодома.

В сочетании с прочной внешней оболочкой из стеклопластика дом на колесах прекрасно оборудован для продолжительного отдыха даже в условиях холодного климата. Уютное тепло в помещении обеспечивает встроенный водонагреватель Alde Compact 3020 HE, бесшумно и равномерно распределяющий тепло.

Благодаря стандартному теплообменнику, установленному на платформе Frankia, тепловая энергия двигателя может использоваться в системе отопления, которая, в свою очередь, в сочетании с теплообменником может подогревать двигатель и предотвращать холодный пуск. В автодоме постоянно нагреваемый двойной пол и бак с пресной водой объемом 270 литров.

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В двойном полу кемпера Frankia Platin, верхняя часть которого подогревается, высота нижней части достигает 1,24 м, и здесь владельцы могут хранить всё необходимое для зимнего путешествия. Шероховатая поверхность "подвала" гарантирует, что там ничего не будет болтаться и перекатываться.

Также инженеры учли тот момент, что особенно в холодную погоду путешественникам не всегда хочется выходить из уютного домика, чтобы достать какие-то вещи, поэтому добраться до "чуланчика" можно прямо изнутри автодома.

Возможно, излишне об этом говорить, но еще раз подчеркнем, что роскошь тут во всем: в ценных породах дерева, которыми обиты стены, премиальной кухонной технике, мягкой коже кухонного диванчика и удобной ванной комнате, где нашлось место и вместительному зеркальному шкафчику, и полотенцесушителю.

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Автомобиль, Автобус, Авто, Новинки, Mercedes-Benz, Дом на колесах, Mercedes-Benz Sprinter.
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