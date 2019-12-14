Как на самом деле снимают рекламные ролики автомобилей (Видео)

На самом деле рекламу снимают не на настоящих автомобилях.

Все авто которые мы видим на видеороликах это не больше чем чудеса компьютерной графики и современных технологий.

Снимают это все на базе Blackbird ("Черный дрозд") это автомобиль который напичкан всевозможными камерами электроникой, и может менять параметры кузова и шасси.

Черный дрозд это максимально крутой робот, у которого лучшие камеры в мире, стоимость этого агрегата более 100 миллионов долларов!

Смотрите видео, там подробно показан процесс съемок, и то как из черной машинки сделать то что мы видим каждый день.