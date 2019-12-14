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Суббота, 14.12.2019
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Как на самом деле снимают рекламные ролики автомобилей (Видео)

Как на самом деле снимают рекламные ролики автомобилей (Видео)
22:37 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

На самом деле рекламу снимают не на настоящих автомобилях.

Все авто которые мы видим на видеороликах это не больше чем чудеса компьютерной графики и современных технологий.

Снимают это все на базе Blackbird ("Черный дрозд") это автомобиль который напичкан всевозможными камерами электроникой, и может менять параметры кузова и шасси.

Черный дрозд это максимально крутой робот, у которого лучшие камеры в мире, стоимость этого агрегата более 100 миллионов долларов!

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Смотрите видео, там подробно показан процесс съемок, и то как из черной машинки сделать то что мы видим каждый день.

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Все по теме:

Автомобиль, Реклама, Blackbird, Как снимают рекламу, Реклама авто, The Mill Blackbird.
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