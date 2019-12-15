Спортивный хэтчбек Honda Civic Type R TC выйдет на трек

Civic Type R TC присоединиться к двум другим спорткарам, которые разработала Honda Performance Development (HPD).

Новый хот-хэтч Civic Type R TC присоединиться к двум другим спорткарам, разработанным Honda Performance Development (HPD) и допущенным к участию в ряде туринговых гоночных серий в Северной Америке.

Трековый Civic Type R TC построен на базе серийной модели, часть компонентов которой была заменена разработанными специалистами HPD или приобретена у сторонних поставщиков. Внешне от серийного хот-хэтч он отличается сетчатой радиаторной решеткой, улучшающей приток воздуха к двигателю, дополнительными воздуховодами и вентилируемым капотом из стекловолокна.

В салоне установили специально спроектированный каркас безопасности, систему пожаротушения и гоночный ковш OMP с шеститочечным ремнем безопасности.

Болид получил даунпайп Borla, дифференциал Cusco, компоненты Bilstein и Eibach в подвеске, 350-миллиметровые тормозные диски Girodisk, четырехпоршневые суппорты Brembo и 18-дюймовые колесные диски Forgestar. Кроме того, специалисты HPD модернизировали электронный блок управления двигателем, пересмотрели систему охлаждения, установили новую выпускную систему и 60-литровый топливный бак, соответствующий требованиям FIA.

После модернизации заводская 2.0-литровая «турбочетверка» в зависимости от требований конкретной гоночной серии выдает от 270 до 330 л.с. Работает агрегат с серийной 6-ступенчатой «механикой», которой усилили 3 и 4 передачу.

Серийный Civic Type R собирают на британском заводе Honda, а дорабатывают в Остине, штат Техас. Приобрести спорткар можно только предъявив гоночную лицензию. Минимальный ценник Civic Type R TC - $89 900. Производитель обеспечивает техническую помощь и поддержку деталей во время гонок.