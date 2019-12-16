Объявлена дата премьеры нового Cadillac Escalade

Внешний вид новинки уже раскрыт: фотошпионы смогли запечатлеть автомобиль на предприятии.

Уже известно, что в основу внедорожника ляжет архитектура T1XX от Chevrolet Silverado, однако он обзаведётся многорычажной задней подвеской.

Машина потеряет вертикальные передние фары и фирменный угловатый дизайн, при этом она сохранит решётку радиатора с хромированной окантовкой. По размерам Escalade и Escalade ESV будут сопоставимы с новыми Chevrolet Tahoe и Suburban.

Интерьер новой модели выполнен в стиле прототипа Escala 2016 года. Судя по шпионским снимкам, в салоне появится нефиксируемый джойстик на центральном тоннеле и объединённая с виртуальной панелью приборов мультимедийная система.

Линейка двигатель пока раскрывается, однако, предполагается, что она включит в себя атмосферный V8 6.2, турбодвигатель V6 3.0, дизель Duramax 3.0, а еще электромоторы.

При этом точно известно, что внедорожник не обзаведётся мотором V8 Blackwing объёмом 4,2 литра мощностью 550 л.с.