Полезные вещи, которые облегчат автомобилистам поездки зимой

Вещи, которые должны быть в каждой машине зимой.

Зима таит множество проблем для автомобилистов. К сожалению, от чрезвычайных ситуаций на дороге не застрахован никто, но к ним можно подготовиться. Эксперты составили список вещей, которые окажут неоценимую услугу в трудную минуту.

Эксперты предлагают автомобилистам запастись несколькими полезными вещами, которые могут пригодиться зимой. Это суровое время года может стать источником проблем как у начинающих автомобилистов, так и у водителей с большим стажем. Первым в списке значится размораживатель замков. Самое главное – не хранить его в автомобиле, ведь нужен он бывает именно тогда, когда попасть в машину невозможно.

Морозы – это всегда серьезное испытание для аккумулятора, поэтому полезно будет кинуть в багажник провода для «прикуривания». При покупке обратите внимание на длину провода и его толщину, а также на надежность зацепов для клемм. Некачественные «крокодилы» могут не выдержать нагрузки.

Лопата - еще один ценный предмет зимой. С ее помощью можно расчистить парковочное место или откопать увязший в снегу автомобиль. Необязательно покупать большую полноценную лопату. Самый подходящий вариант - небольшая складная лопатка, которая не займет много места, но будет крайне эффективна.

Если поломка произошла в дороге, пригодится коврик или пара листов картона. Ведь опускаться на грязную или заснеженную землю не очень приятно. Кроме того, картон можно использовать и для устранения лишней воды с ковриков под ногами. А теплый плед поможет согреться пассажирам, если автомобиль застрял надолго, и быстро устранить неисправность не удается.