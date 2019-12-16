Как насчет регулируемой крыши? Компания Porsche оформила новый патент для авто

Не так давно Porsche представила свой первый электрокар Taycan, но уже сегодня стало известно о разработке специалистами компании новой модели, которая, как ожидается, станет первым автомобилем марки с технологиями автономного вождения.
Так, в прошлом месяце в открытой базе была обнаружена патентная заявка на расслабляющее водительское кресло, которое наверняка будет использоваться для автономных автомобилей.
Теперь же немецкий автопроизводитель в очередной раз подтвердил заявку для автономного транспортного средства.
Изображения из патента были опубликованы на специализированном форуме Taycan EV Forum. В разделе «краткое содержание изобретения» было указано, что он предназначен для «устройства, повышающего комфорт в автономном режиме движения».
Исходя из полученных данных можно предположить, что автопроизводитель нацелен на разработку комфортабельных автономных машин.
Однако не стоит воспринимать данную информацию слишком серьезно, поскольку большинство патентов так и не попадают в серийные автомобили.