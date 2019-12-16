Как насчет регулируемой крыши? Компания Porsche оформила новый патент для авто

Немецкий автопроизводитель ведет работу над новым транспортным средством, для которого на днях запатентовал регулируемую крышу.

Не так давно Porsche представила свой первый электрокар Taycan, но уже сегодня стало известно о разработке специалистами компании новой модели, которая, как ожидается, станет первым автомобилем марки с технологиями автономного вождения.

Так, в прошлом месяце в открытой базе была обнаружена патентная заявка на расслабляющее водительское кресло, которое наверняка будет использоваться для автономных автомобилей.

Теперь же немецкий автопроизводитель в очередной раз подтвердил заявку для автономного транспортного средства.

Изображения из патента были опубликованы на специализированном форуме Taycan EV Forum. В разделе «краткое содержание изобретения» было указано, что он предназначен для «устройства, повышающего комфорт в автономном режиме движения».

Исходя из полученных данных можно предположить, что автопроизводитель нацелен на разработку комфортабельных автономных машин.

Однако не стоит воспринимать данную информацию слишком серьезно, поскольку большинство патентов так и не попадают в серийные автомобили.