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Как насчет регулируемой крыши? Компания Porsche оформила новый патент для авто

Как насчет регулируемой крыши? Компания Porsche оформила новый патент для авто
17:06 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Немецкий автопроизводитель ведет работу над новым транспортным средством, для которого на днях запатентовал регулируемую крышу.

Не так давно Porsche представила свой первый электрокар Taycan, но уже сегодня стало известно о разработке специалистами компании новой модели, которая, как ожидается, станет первым автомобилем марки с технологиями автономного вождения.

Так, в прошлом месяце в открытой базе была обнаружена патентная заявка на расслабляющее водительское кресло, которое наверняка будет использоваться для автономных автомобилей.

Теперь же немецкий автопроизводитель в очередной раз подтвердил заявку для автономного транспортного средства.

Изображения из патента были опубликованы на специализированном форуме Taycan EV Forum. В разделе «краткое содержание изобретения» было указано, что он предназначен для «устройства, повышающего комфорт в автономном режиме движения». 

Представлен эксклюзивный Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (Фото)

Исходя из полученных данных можно предположить, что автопроизводитель нацелен на разработку комфортабельных автономных машин.

Однако не стоит воспринимать данную информацию слишком серьезно, поскольку большинство патентов так и не попадают в серийные автомобили.

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Автомобиль, Porsche, Авто, Крыша.
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