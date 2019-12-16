Компания Overfinch показала Land Rover Defender за 320 тысяч долларов (Фото)

Overfinch – одно из самых известных ателье, которое специализируется на Land Rover и Range Rover. Последняя работа британских мастеров по превращению Defender 90 в “сухопутную яхту” выглядит действительно впечатляюще. Еще больше поражает стоимость проекта в 239 900 фунтов стерлингов.
Defender 90 в студии Overfinch стал двухместным пикапом-кабриолетом. Позади кресел размещен "сейф" из тиковой древесины для яхт. Крыша – мягкая, съемная, крепится на массивной клетке каркаса безопасности. Внешние изменения включают также двухтоновую покраску кузова, радиаторную решетку SVX и 18-дюймовые колеса.
Салон получил отделку высококачественной кожей, стандартные кресла были заменены спортивными сиденьями Recaro и доработаны Overfinch. Тюнеры также заменили такие компоненты, как дверные ручки, переключатель передач, ручной тормоз, педали и циферблаты приборов хромированными деталями.
Overfinch creates a 450bhp soft-top Land Rover Defender 90 for £240k
https://t.co/wKFfjDx8Ng pic.twitter.com/FKMfNIiz6h
— (@gerlinx1) 10 декабря 2019 г.
Overfinch Turns Land Rover Defender 90 Into $320k Bespoke Off-Roader https://t.co/JuHanoDl0z pic.twitter.com/sHMabC5X6b
— (@CarSellerNick) 16 декабря 2019 г.
Наибольшие же изменения кроются под капотом с надписью Overfinch. Тюнеры разместили там 6,2-литровый агрегат V8 от GM, подключенный к автоматической коробке передач. Хотя производительность агрегата не называется, можно предположить, что мотор выдает около 450 л. с., которых для короткого Defender должно быть более, чем достаточно. Максимальная скорость ограничена отметкой в 177 км/ч, что можно считать мудрым шагом, учитывая отсутствие у старого Defender современных систем безопасности и электронных помощников.