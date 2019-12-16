"Богдан" изготовил новый электробус и планирует его серийное производство

Конструкторское бюро компании "Богдан Моторс" завершило разработку новой модели электрического автобуса.

Новый электробус "Богдан" уже в следующем 2020 году обещают серийно изготавливать на мощностях завода в Луцке. Новый "Богдан" будет иметь 12-метровый кузов, изготовленный из нержавеющей стали, и низкий уровень пола.

Автобус предназначен для перевозки пассажиров по городским маршрутам. Пассажировместимость составит не менее 80 пассажиров.

По словам разработчиков, характеристики электробуса будут зависеть от комплектации: пробег на одной зарядке от 200 км, суммарная мощность двигателей 260 кВт, максимальная скорость более 70 км/ч. При изготовлении электрического автобуса "Богдан" будут использоваться комплектующие европейского производства.

Появление в модельном ряду "Богдана" электрического автобуса откроет компании перспективный рынок Европейского Союза. Впрочем, в корпорации отмечают и важность развития такого вида транспорта и в Украине.

Окончательная цена нового электрического автобуса будет определена в начале нового года перед началом серийного производства. Как говорят разработчики, цена на электробус будет ниже европейских аналогов при более высоком уровне качества.

Напомним, корпорация "Богдан" уже имеет опыт в производстве экологического общественного транспорта: электробус "Богдан А70100" был изготовлен в сотрудничестве с польскими фирмами "Ursus" и "Enika". Сейчас он эксплуатируется на маршрутах города Люблина. Кроме того, "Богдан" производит 12-метровые кузова электробусов для французской компании Bluebus, с которой в 2019 году был заключен новый контракт на поставку продукции. Кроме того, в ноябре прошлого года "Богдан" представил первый украинский полностью электрический грузовик, изготовленный для датской компании BankeElectromotive.