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Составлен рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года

Составлен рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года
08:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В него попали десять марок, показавших наилучшие результаты во время краш-тестов Euro NCAP.

Эксперты Thatcham Research рассказали о самых безопасных моделях 2019 года по итогам краш-тестов Euro NCAP.

Самое большое количество баллов, исходя из краш-тестов Euro NCAP, получила Mazda CX-30. Данное авто стало лучшим в ходе испытания на лобовое столкновение, а также при проверке бокового удара и бокового удара о столб. 

Также в списке самых безопасных автомобилей текущего года можно обнаружить и модель Mazda 3. Она получила свои высокие баллы за счёт современной технологии Driver Monitoring. Помимо этого, машина получила лучшие показатели в своём классе по защите передних сидений.

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В списке лидеров оказались и две модели концерна Volkswagen. Это Golf 8 и T-Cross, которые укомплектованы помощником удержания в своей полосе. При этом кроссовер T-Cross заслужил высокие баллы благодаря наличию систем помощи водителю. Кроме указанных моделей, самыми безопасными были названы: Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz B-Class, BMW 3-Series, а также Skoda Scala.

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Автомобили, Безопасность, Авто, Самые безопасные автомобили 2019 года, Безопасные автомобили.
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