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Появились новые подробности об обновленном Porsche Macan GTS (Фото)

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Появились новые подробности об обновленном Porsche Macan GTS (Фото)
13:06 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Внешне автомобиль не получил значительных изменений по сравнению с прошлой версией.

Немецкий Porsche представил обновленную версию своего кроссовера Macan GTS. 

На спортивную версию в экстерьере указывают красные тормозные суппорты, оригинальные 20-дюймовые колеса, а также специальные черные вставки на кузове. 

Основные изменения коснулись и без того мощного двигателя. 

Обновленный Macan GTS обладает 2,9-лтровым турбодвигателем V6. Мощность силовой установки составляет 375 л.с., что на 15 л.с. больше, чем в предыдущей версии. 

Новая версия появилась у бюджетного Chevrolet Trailblazer (Фото)

Представители Porsche уже заявили, что автомобиль способен набрать первые 100 км/ч за 4,7 секунды, а со специальным пакетом Sport Chron это время сократится до 4,5 секунд.

Отделка интерьера выглядит очень богато – она выполнена из алюминия и алькантары. Уже в стандартной версии покупателям доступны спортивное рулевое колесо и эксклюзивные сиденья с множеством регулировок.

Автомобиль должен поступить в продажу в США летом следующего года. Производитель уже объявил цены на новинку – самая доступная версия будет стоить 72 650 долларов США, что на 4 500 долларов дороже нынешней версии.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Porsche Macan GTS.
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