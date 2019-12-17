Появились новые подробности об обновленном Porsche Macan GTS (Фото)

Внешне автомобиль не получил значительных изменений по сравнению с прошлой версией.

Немецкий Porsche представил обновленную версию своего кроссовера Macan GTS.

На спортивную версию в экстерьере указывают красные тормозные суппорты, оригинальные 20-дюймовые колеса, а также специальные черные вставки на кузове.

Основные изменения коснулись и без того мощного двигателя.

Обновленный Macan GTS обладает 2,9-лтровым турбодвигателем V6. Мощность силовой установки составляет 375 л.с., что на 15 л.с. больше, чем в предыдущей версии.

Представители Porsche уже заявили, что автомобиль способен набрать первые 100 км/ч за 4,7 секунды, а со специальным пакетом Sport Chron это время сократится до 4,5 секунд.

Отделка интерьера выглядит очень богато – она выполнена из алюминия и алькантары. Уже в стандартной версии покупателям доступны спортивное рулевое колесо и эксклюзивные сиденья с множеством регулировок.

Автомобиль должен поступить в продажу в США летом следующего года. Производитель уже объявил цены на новинку – самая доступная версия будет стоить 72 650 долларов США, что на 4 500 долларов дороже нынешней версии.