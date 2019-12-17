Mercedes-Benz представит концепцию электрического седана EQS

Consumer Electronics Show приближается, и Mercedes-Benz будет использовать это событие для «мировой премьеры новаторской концепции автомобиля».

Компания хранит детали в тайне, но утверждает, что модель была "вдохновлена одним из самых инновационных брендов в сфере развлечений" и будет иметь "творческие и задающие тенденции особенности", которые помогут установить новые стандарты мобильного будущего.

Концепция будет экологически чистой и обещает переопределить "устойчивую современную роскошь". Неудивительно, если концепция будет электромобилем суббренда EQ.

Помимо загадочной концепции, Mercedes представит EQC. Это немного странный выбор, поскольку компания недавно отложила его запуск Соединенных Штатах до 2021 года.

Кроме того, в рамках CES дебютирует Mercedes концепция Vision EQS на новой модульной электрической архитектуре, которая демонстрирует совершенно новую серийную модель, мировая премьера которой должна состояться в следующем году.

По предварительной информации, у автомобиля будет два электродвигателя, полный привод и запас хода на 500 км. Ожидается, что базовая версия получит около 395 л.с. мощности, в то время как вариант AMG может иметь почти 592 л.с.

На CES генеральный директор Daimler Ола Каллениус планирует выступить с речью, в которой он представит "дальновидный взгляд на будущее взаимодействие человека и машины".

Руководитель проекта Горден Вагенер также будет готов обсудить дизайн и интерьер новой концепции.