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Вторник, 17.12.2019
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Для Tesla Cybertruck построили супер кибергараж Cybunker (Фото)

Для Tesla Cybertruck построили супер кибергараж Cybunker (Фото)
15:38 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Концепция одинаково хорошо подходит и для логова суперзлодея, и для экоактивиста.

Tesla Cybertruck уже имеет армию фанатов, хотя и "Хейтеров" у него хватает. Электрический пикап обещает стать трендсеттером, законодателем моды, как и другие продукты компании Илона Маска. А пока он вдохновляет художников по всему миру на создание интересных вещей в стиле "Кибертрак".

Так, компания Honda сообщила, что покажет на Токийском автосалоне старый хэтчбек Civic под названием Civic Cyber Night Japan Cruiser 2020, в стилистике которого угадываются черты Cybertruck. На Behance и подобных порталах можно найти множество рендеров с тюнингом, шейпингом и рестайлингом електропикапа. Архитекторов студии Lars Buro из Нью-Йорка пикап Cybertruck вдохновил на создание дома в стиле хай-тек. Или кибер-тек.

Проект получил название Cybunker, которое обыгрывает название электрокара и слово "бункер". Помещение, площадью в 170 квадратных метров и действительно выглядит как защищенное хранилище. А также напоминает по формам кузов Tesla Cybertruck, особенно благодаря солнечным панелям на крыше.

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55 квадратных метров помещения отведены под гараж формата "оупен спейс" для пары электрокаров. Остальная часть "Кибункера" – жилищная. Концепт дома от Lars Buro – не просто красивый образ, архитектурное бюро сейчас работает над инженерными расчетами и планирует начать продажи Cybunker, как типового проекта, в начале следующего года. Стоимость пока не сообщается.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Tesla, Илон Маск, Tesla Cybertruck, Cybunker.
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