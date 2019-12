Для Tesla Cybertruck построили супер кибергараж Cybunker (Фото)

Tesla Cybertruck уже имеет армию фанатов, хотя и "Хейтеров" у него хватает. Электрический пикап обещает стать трендсеттером, законодателем моды, как и другие продукты компании Илона Маска. А пока он вдохновляет художников по всему миру на создание интересных вещей в стиле "Кибертрак".

Так, компания Honda сообщила, что покажет на Токийском автосалоне старый хэтчбек Civic под названием Civic Cyber Night Japan Cruiser 2020, в стилистике которого угадываются черты Cybertruck. На Behance и подобных порталах можно найти множество рендеров с тюнингом, шейпингом и рестайлингом електропикапа. Архитекторов студии Lars Buro из Нью-Йорка пикап Cybertruck вдохновил на создание дома в стиле хай-тек. Или кибер-тек.

Проект получил название Cybunker, которое обыгрывает название электрокара и слово "бункер". Помещение, площадью в 170 квадратных метров и действительно выглядит как защищенное хранилище. А также напоминает по формам кузов Tesla Cybertruck, особенно благодаря солнечным панелям на крыше.

Lars Buro has designed a 1,800-square-foot storage space, Cybunker, to host the Tesla Cybertruck in a safe, armored, and self-sufficient environment pic.twitter.com/SRd1LsgzUn

