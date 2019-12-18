Скачать
Среда, 18.12.2019
В Украине вводятся электронные ученические и студенческие билеты
Ученические и студенческие билеты в смартфоне: когда запустят
Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
Газовые переговоры Украины и РФ: чего ожидает Еврокомиссия
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Семенов - победитель этапа Кубка IBU
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

Самый мощный двигатель получили модели Skoda Kamiq и Scala

Самый мощный двигатель получили модели Skoda Kamiq и Scala
14:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В линейку моторов компактного кроссовера Skoda Kamiq и хэтчбека Scala добавили новый турбированный двигатель.

Речь идет о 4-цилиндровом турбомоторе объемом 1,5 литра, мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Это самый мощный из пяти двигателей, доступных для модели.

Агрегат может работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с 7-диапазонным «роботом» DSG.

В сочетании с МКПП такой мотор позволяет кроссоверу Kamiq разгоняться с места до 100 км/ч за 8,3 секунды, а с роботизированной КПП — за 8,4 секунды. Максимальная скорость достигает отметки в 213 км/ч.

Kia обновил свой самый бюджетный кроссовер Stonic (Фото)

В двигателе применили функцию деактивации половины цилиндров при небольших нагрузках. Такая технология позволяет экономить топливо. Заявленный средний расход кроссовера в смешанном цикле на 100 км пробега составил 5,4–6,7 литра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Автотранспорт, новые двигатели, Skoda Kamiq, Scala.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
05 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Новогодняя ночь: как будет работать транспорт в Киеве
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)
Устал от бесконечных гастролей: вокалист группы Imagine Dragons берет паузу в творчестве (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь