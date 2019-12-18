Самый мощный двигатель получили модели Skoda Kamiq и Scala

В линейку моторов компактного кроссовера Skoda Kamiq и хэтчбека Scala добавили новый турбированный двигатель.

Речь идет о 4-цилиндровом турбомоторе объемом 1,5 литра, мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Это самый мощный из пяти двигателей, доступных для модели.

Агрегат может работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с 7-диапазонным «роботом» DSG.

В сочетании с МКПП такой мотор позволяет кроссоверу Kamiq разгоняться с места до 100 км/ч за 8,3 секунды, а с роботизированной КПП — за 8,4 секунды. Максимальная скорость достигает отметки в 213 км/ч.

В двигателе применили функцию деактивации половины цилиндров при небольших нагрузках. Такая технология позволяет экономить топливо. Заявленный средний расход кроссовера в смешанном цикле на 100 км пробега составил 5,4–6,7 литра.