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Mulliner показал особый Bentley Mulsanne только для Китая

Mulliner показал особый Bentley Mulsanne только для Китая
11:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Новинка будет выпущена всего в 15 экземплярах и каждый из них будет иметь расширенную колесную базу.

Штатное тюнинг-ателье британской марки Mulliner разработал ограниченную серию Bentley Mulsanne для Китая. 

Сделанные на заказ автомобили выглядят еще более роскошно. 

Особый Mulsanne получит несколько вариантов окраски кузова, в том числе Black Velvet.

Каждый из 15 седанов Mulsanne будет украшен золотой линией, выполненной вручную, которая простирается от передней фары до задней двери.

Еще одна золотая линия следует за задним бортом автомобиля до задних фонарей. Это тонкое прикосновение, которое добавляет контраст с темным внешним видом Mulsanne.

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Также седан имеет 21-дюймовые колесные диски с 14 спицами и особую решетку радиатора «Serenity» с двойным ромбовидным узором.

В салоне также есть несколько эксклюзивных штрихов. В отделке интерьера используется кожа, металл и другие материалы. Самая яркая новая деталь внутри - это горизонт Лондона, вышитый на всех четырех сиденья и на передней консоли.

Клиентам предложат три цветовых сочетания интерьера.

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Автомобили, Авто, Bentley Mulsanne, Новинки авто, Mulliner, Bentley Mulsanne для Китая.
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