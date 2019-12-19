Пять из пяти: Golf 2020 получил самый высокий балл по результатам краш-тестов (Видео)

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15:49 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Эксперты Euro NCAP проверили будущий бестселлер Volkswagen.

Европейские исследователи проверили восьмое поколение Volkswagen Golf в серии краш-тестов и выставили ему 5 звезд рейтинга, хотя и "с натяжкой".

Во время тестов Euro NCAP оказалось, что от удара у Volkswagen Golf открываются задние двери со стороны водителя, что может привести к выпадению пассажира. Подобная проблема была обнаружена и еще в одной модели производителя – минивэне Sharan.

"За непроизвольное открывание дверей во время краш-теста Euro NCAP начисляет штрафные баллы, поскольку это несет критическую угрозу для пассажиров заднего ряда. В наши дни подобное встречается довольно редко, и важно, чтобы Volkswagen смог выявить и устранить эту проблему", – прокомментировал Михель ван Ратинген, генеральный секретарь Euro NCAP.

Кроме указанного недостатка, Volkswagen Golf восьмого поколения показал хорошие результаты по всем категориям. Особенно хорошо показала себя автономная система экстренного торможения, которая является частью стандартного оснащения модели.

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Вместе с Golf 8, серию проверок Euro NCAP прошли еще несколько новинок 2020 модельного года. Audi Q8, Ford Puma, MG HS и Nissan Juke, как и "Гольф", получили по 5 звезд, в то время как "клоны" Volkswagen Up, Skoda Citigo и Seat Mii получили только три, из-за отсутствия системы автоматического торможения.

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Автомобиль, Volkswagen, Рейтинг, Безопасность, Авто, Новинки, Результаты, Volkswagen Golf, Краш-тест.
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