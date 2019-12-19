Новинка Seat Leon 2020 сможет по-оригинальному приветствовать владельца (Видео)

Видео-тизер от марки SEAT раскрывает новинку понемногу. Но уже скоро состоится официальный дебют нового "Льва".

Leon сменит поколение вслед за Golf и Octavia, – испанцы назвали дату премьеры.

SEAT представит четвертую генерацию хэтчбека 28 января 2020 года. Пока что производитель подогревает наше любопытство, демонстрируя новую концепцию освещения – полностью светодиодную, линейную.

Если автомобиль будет владеть украинским, своего владельца он будет встречать световой надписью “Приветствую!” или “Привет!”, а пока хэтчбек говорит на испанском “Hola!”. В салоне появится атмосферная подсветка – собственная разработка технического центра Seat, то есть то, что будет отличать салон нового Leon от интерьеров Golf и Octavia.

А вот приборы и электроника у всех трех моделей почти одинаковые. Моторная линейка также будет повторять немецкую и чешскую модели. Обязательно список силовых агрегатов будет дополнен гибридной модификацией.