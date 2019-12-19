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Четверг, 19.12.2019
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Honda анонсировала автономный концепт Honda Augmented Driving Concept (Фото)

Honda анонсировала автономный концепт Honda Augmented Driving Concept (Фото)
21:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Среди автомобильных новинок была анонсирована концепция от Honda, детали о которой не раскрываются.

Известно, что новинка призвана продемонстрировать новую схему управления, полностью сосредоточенную на руле. Автомобиль представляет собой двухдверный кабриолет с урезанным лобовым стеклом в стиле спидстера. Это немного похоже на сверхкруглую Honda E с обрезанным верхом.

Передняя часть особенно выделяется пластиковыми круглыми фарами. Интерьер ультра-минималистичен: два ряда сидений, практически без кнопок и мультимедиа. Единственная место взаимодействия водителя с машиной — руль.

Рулевое колесо делает некоторые традиционные вещи, в частности, поворачивая автомобиль влево и вправо. Но Honda также перевела газ и тормоз на руль. Вы нажимаете на колесо вперед, чтобы ускориться, и тянете его назад, чтобы замедлить. Тут даже реализован запуск автомобиля путем двойного нажатия на рулевое колесо сверху.

Как и любой футуристический концепт-кар в наши дни, Augmented Driving Concept обладает автопилотом.

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В пресс-релизе Honda говорится, что существует восемь уровней автономного вождения — от управления человеком до полностью автоматизированного режима. Компания не уточнила, как отличаются остальные шесть уровней и сочетают в себе участие водителя.

Honda Augmented Driving Concept полностью дебютирует на выставке CES с 7 по 10 января. В ближайшее время мы ждем дополнительных подробностей о новинке.

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Honda, Honda Augmented Driving Concept.
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